Grecia: Mitsotakis, governo si impegnerà per riavviare servizi ferroviari in sicurezza

- Il governo della Grecia si impegnerà per riavviare gradualmente i servizi ferroviari con maggiori misure di sicurezza. Lo ha affermato il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis in un post su Facebook. Il capo del governo ha sottolineato che "nonostante il miglioramento in molte aree", "ci sono state battute d'arresto che hanno ritardato il nostro sviluppo nazionale" e che i cittadini "si aspettano proposte, soluzioni, progetti, non tossicità e lotte inutili". "Siamo migliorati in aree chiave, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha aggiunto, citando dunque i progetti per migliorare la situazione a livello ferroviario. "Ogni quindici giorni verranno aggiunte ulteriori linee in modo che ci sia una crescita completa prima di Pasqua", ha osservato Mitsotakis. (Gra)