India: il governo protesta per attacchi separatisti sikh a sedi diplomatiche in Canada (2)

- L’India ha protestato formalmente anche nei confronti di Stati Uniti e Regno Unito. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che il 20 marzo ha convocato l’incaricata d’affari dell’ambasciata Usa Elizabeth Jones per protestare contro “l’attacco vandalico alla proprietà del consolato generale dell’India a San Francisco”. “È stato ricordato al governo statunitense che è suo obbligo garantire protezione e sicurezza alla rappresentanza diplomatica e che è suo dovere prendere misure appropriate per evitare il ripetersi di tali incidenti. Anche la nostra ambasciata a Washington ha espresso le nostre preoccupazioni al dipartimento di Stato”, si legge nella nota. Allo stesso modo, al Regno Unito sono state chieste “spiegazioni per la completa assenza della sicurezza britannica” che ha consentito a “elementi separatisti ed estremisti” di entrare nella proprietà dell’Alta commissione indiana a Londra. “L’India trova inaccettabile l’indifferenza del governo del Regno Unito verso la sicurezza delle sue proprietà diplomatiche e del suo personale. Ci si attende che il governo britannico prenda immediatamente delle misure per identificare, arrestare e perseguire ciascuna delle persone coinvolte negli incidenti e metta in campo stringenti misure per prevenire il ripetersi di tali accadimenti”. (Inn)