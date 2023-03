Cultura: Egitto, scoperte teste di ariete mummificate nel tempio di Ramses II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione archeologica dell'università di New York ha ritrovato almeno 2.000 teste di ariete mummificate risalenti al periodo tolemaico e una sontuosa struttura dell'Antico Regno nel tempio di Ramses II, nell'antica città di Abydos, circa 430 chilometri a sud del Cairo. Lo ha annunciato il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità dell'Egitto, Mostafa Waziri. All'interno del sito sono stati ritrovati anche pecore mummificate, cani, capre selvatiche, mucche, gazzelle e manguste. Gli archeologi ritengono che si tratti di offerte votive a Ramses II, proseguito per circa 1.000 anni dopo la sua morte. Alcune dei resti mummificati conservano ancora il loro involucro di lino. Abydos era una necropoli per i faraoni dell'antico Egitto e un centro di pellegrinaggio per il culto del dio Osiride. (Cae)