Sanità: Rocca, per prevenzione oncologica serve nuovo patto tra pazienti e Regione Lazio

- In occasione della settimana nazionale della prevenzione oncologica, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncia un nuovo patto di fiducia tra pazienti oncologici e sistema sanitario regionale. "La prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, è fondamentale per contrastare le neoplasie, fra le prime cause di morte nel nostro Paese. Giornate come quelle che ricordiamo in questi giorni, anche in collaborazione con importanti associazioni del Terzo Settore – penso, ad esempio, alla 'Lilt' – rappresentano un'occasione preziosa". Lo dichiara in una nota il governatore Rocca. "Durante gli ultimi anni, infatti, anche a causa della pandemia di Covid-19, si è persa l'abitudine a sottoporsi ai controlli periodici che, invece, sono fondamentali. Occorrerà ripartire con la massima determinazione, perché la prevenzione salva la vita", sottolinea Rocca. (segue) (Com)