Sanità: Rocca, per prevenzione oncologica serve nuovo patto tra pazienti e Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti "dovranno essere processi sempre più rapidi e semplici. In questo senso, lavoreremo per la digitalizzazione dei processi, snellendo una burocrazia che i pazienti oncologici non possono permettersi - spiega il presidente Rocca -. L'intensificazione e l'aumento della platea per gli screening e la prevenzione terziaria, migliorando il follow-up per evitare il rischio di recidive, saranno le priorità della Giunta che presiedo. Abbiamo il dovere morale di eliminare disuguaglianze e disomogeneità all'interno della Regione, consentendo ai nostri concittadini delle province del Lazio di avere pari opportunità nell'accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche. Una grande sinergia fra strutture sanitarie, universitarie, medicina del territorio, associazioni, volontariato e istituzioni, sarà alla base di un nuovo patto di fiducia fra il sistema sanitario regionale e il malato oncologico", conclude Rocca. (Com)