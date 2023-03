Ucraina: consigliere presidenza, Putin "ammette di aver paura di perdere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin "è troppo prevedibile" e con le sue dichiarazioni "ammette di aver paura di perdere". Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando le parole di Putin sul dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Putin, secondo il funzionario ucraino "dichiara ancora una volta il suo coinvolgimento" in attività criminali, ovvero "violare il trattato di non proliferazione nucleare". (Kiu)