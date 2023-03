Roma: controlli movida nel centro storico, 10 denunce e 10 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diverse le sanzioni e le denunce scattate durante i controlli dei Carabinieri nella movida di Roma. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della compagnia Roma centro, unitamente ai colleghi del gruppo di Roma, del nucleo cinofili Santa Maria di Galeria e quelli del gruppo tutela salute di Roma, hanno eseguito mirate verifiche nelle attività commerciali del centro storico e presso le aree di maggior affluenza e durante la movida, al fine di garantire maggior sicurezza alle tante persone che nel weekend hanno affollato le strade della Capitale, cosi come pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’attività è di 380 persone identificate, 122 veicoli controllati e decine di esercizi commerciali e locali ispezionati. (segue) (Rer)