Roma: controlli movida nel centro storico, 10 denunce e 10 sanzioni (2)

- Dieci persone sono state denunciate a piede libero. In particolare, un 58enne bulgaro, senza fissa dimora, che nel corso di un controllo ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione. Denunciati anche tre cittadini stranieri trovati in possesso di un coltello nel corso di una lite tra loro. Poi un 16enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai Carabinieri mentre stava tentando di fare acquisti in un negozio di abbigliamento con una carta di credito risultata rubata. Un 39enne italiano per la violazione del decreto di ritorno nel Comune di Roma e 4 cittadini, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per non aver ottemperato al Daspo Urbano già emesso a loro carico. (segue) (Rer)