Roma: controlli movida nel centro storico, 10 denunce e 10 sanzioni (3)

- I Carabinieri hanno poi sanzionato, per un totale di 6.500 euro, i titolari di due attività commerciali in zona Castro Pretorio: un ristorante per carenze igienico sanitarie, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (Haccp) e per la mancata tracciabilità delle derrate alimentari e un minimarket per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo (Haccp). Sanzionate anche 8 persone per la violazione del decreto di allontanamento (Dacur comunale) dall’area della stazione ferroviaria di Roma Termini. (Rer)