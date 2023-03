Cuba: oggi al voto per rinnovare il parlamento, attesa per l'affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cubani si recano oggi alle urne per eleggere l'Assemblea nazionale del potere popolare, il parlamento monocamerale che si rinnova ogni cinque anni. Il voto, parte conclusiva di un processo iniziato a novembre, servirà ad eleggere 470 deputati da una lista di altrettanti candidati selezionati per metà dalle assemblee municipali, per metà indicati da sindacati e organizzazioni sociali considerati parte essenziale del sistema comunista. Con la certezza che l'aula sarà controllata integralmente da elementi legati al Partito comunista, l'unica incognita della giornata potrebbe essere il dato sull'affluenza, considerando l'astensione che stanno promuovendo gli attivisti antigovernativi, sull'onda di una tendenza crescente: nel 2103 solo il 5,83 per cento aveva disertato le urne, ma già nel 2018 la cifra è arrivata al 14,35 per cento. Alle municipali del novembre 2022, il primo passo del processo che ha portato ad identificare i candidati al parlamento, l'astensione è stata del 31,42 per cento. Non sono sfuggiti agli osservatori regionali gli appelli al voto fatti dalle alte personalità di Stato, a partire dal presidente, Miguel Diaz-Canel. (segue) (Mec)