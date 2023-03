Cuba: oggi al voto per rinnovare il parlamento, attesa per l'affluenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle urne sono attesi circa otto milioni di cubani, cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età e che abbiano vissuto gli ultimi due anni in patria. Gli aspiranti a deputato sono il frutto di una selezione avviata l'autunno scorso con l'elezione delle assemblee municipali. Un sistema che non prevede il multipartitismo, ritenuto dall'Avana motivo di spaccature nella società e di competizioni elettorali motivo di spreco di denaro, con risultati che non sarebbero espressione della vera volontà della cittadinanza. Cercano una conferma al ruolo, tra gli altri, il presidente Diaz-Canel, l'ex presidente e leader del Partito comunista, Raul Castro, oltre al primo ministro Manuel Marrero. L'Assemblea aprirà la legislatura il 19 aprile, giorno in cui dovrà eleggere il nuovo presidente: Diaz-Canel potrà, secondo la recente Costituzione, godere di un secondo (e in teoria ultimo) mandato quinquennale. (Mec)