Sanità: Castellone (M5s), fare luce su endometriosi per 3 milioni di donne che la combattono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno il Senato, su nostra espressa richiesta alla Presidenza, aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi” e da stanotte si è illuminato di giallo per sensibilizzare su questa malattia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia. “Fare luce sulla malattia vuol dire illuminare le 3 milioni di donne che ogni giorno in Italia la combattono”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento 5 stelle. “L’endometriosi è una condizione dolorosa e invalidante che può essere causa di infertilità in circa il 30 per cento dei casi e circa una donna su quattro con diagnosi conclamata di endometriosi presenta una difficoltà associata al concepimento. La diagnosi purtroppo arriva nella maggior parte dei casi dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna”, sottolinea Castellone, che aggiunge: “Abbiamo fatto molto nella scorsa legislatura per lo stanziamento di fondi per la ricerca e la diagnosi precoce. Dal 2017 l'endometriosi, nelle sue forme cliniche più avanzate, è stata inserita tra i Lea nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, con riconoscimento al diritto all’esenzione di alcune prestazioni specialistiche. Nel 2019, grazie al lavoro fatto dal M5s, è stato creato il Fondo nazionale “per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi”. (Rin)