Economia: Georgieva (Fmi) lancia allarme su instabilità finanziaria globale

- Nell'attuale congiuntura, la stabilità finanziaria globale sta affrontando rischi maggiori, poiché la transizione da tassi di interesse bassi a tassi di interesse elevati mette a dura prova i sistemi economici. Lo ha affermato l'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, parlando al China Development Forum 2023 a Pechino. "È anche chiaro che i rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati. In un momento di livelli di indebitamento più elevati, la rapida transizione da un periodo prolungato di bassi tassi di interesse a tassi molto più elevati - necessari per combattere l'inflazione - genera inevitabilmente stress e vulnerabilità, come evidenziato dai recenti sviluppi nel settore bancario in alcune economie avanzate", ha dichiarato Georgieva, secondo cui il 2023 sarà probabilmente un altro anno difficile, con la crescita economica globale che crollerà al di sotto del 3 per cento a causa delle "cicatrici della pandemia", del conflitto in Ucraina e della stretta monetaria. "Le incertezze sono eccezionalmente elevate, anche a causa dei rischi di frammentazione geoeconomica, che potrebbe significare un mondo diviso in blocchi economici rivali - una 'pericolosa divisione' che lascerebbe tutti più poveri e meno sicuri", ha detto il capo dell'Fmi. "La primavera deve ancora arrivare" per l'economia mondiale, ha aggiunto la funzionaria bulgara. (Was)