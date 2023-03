Siria: la diplomazia condanna l'attacco Usa su Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria condanna "l'efferato attacco sferrato dalle forze degli Stati Uniti in alcune zone del governatorato di Deir ez-Zor, che ha provocato numerose vittime, feriti e danni materiali". E' quanto si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Damasco dopo gli attacchi della coalizione internazionale a guida statunitense su Deir ez-Zor nei giorni scorsi, in cui sono morti almeno 19 miliziani filo-iraniani. "Le bugie statunitense sui siti presi di mira non sono altro che un fallito tentativo di giustificare questo atto di aggressione e la flagrante violazione della sovranità della Repubblica araba siriana e della sua unità e integrità territoriale, e una continuazione degli attacchi commessi dall'esercito israeliano contro la popolazione della regione, e una cortina fumogena per coprire il continuo furto di petrolio siriano da parte delle forze di occupazione Usa", si legge. Il ministero aggiunge: "Oggi, quelle forze hanno contrabbandato 80 carichi di greggio rubato dai giacimenti siriani attraverso il valico illegale di Al Walid, fuori dalla Siria". "La Repubblica araba siriana afferma il suo impegno a porre fine all'occupazione Usa, estendendo l'autorità dello Stato siriano su tutto il suo territorio e interrompendo la sponsorizzazione e il sostegno Usa alle milizie terroristiche separatiste. La Siria invita tutti i Paesi del mondo a condannare questa aggressione Usa e a mostrare solidarietà alla Siria per preservare l'unità della sua terra e del suo popolo", conclude il comunicato stampa. (Res)