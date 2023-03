Diritti: Maiorino (M5s) su maternità surrogata, oggi in piazza contro vergognoso vuoto normativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarò presente oggi alla manifestazione “Disobbediamo”, indetta da Famiglie Arcobaleno questo pomeriggio alle ore 16 a Roma, in piazza Santi Apostoli. “Il Movimento 5 stelle è al fianco di quei bambini e di quelle bambine che il governo e questa maggioranza stanno usando come vergognosi scudi umani per non affrontare un vuoto normativo, quello della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, come sottolineato più volte sia dalla Corte costituzionale, sia dalla Suprema Corte di Cassazione”. Lo dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo M5s al Senato, Alessandra Maiorino. “Il nostro testo di legge, depositato in Senato, sana questo vuoto nel pieno rispetto delle leggi italiane vigenti, abbiamo chiesto l'avvio del suo esame in commissione Giustizia e attendiamo la risposta della presidente Bongiorno. I bambini vanno tutelati sempre, i loro diritti vengono prima di qualunque ideologia", aggiunge Maiorino. (Rin)