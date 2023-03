Usa: Trump al primo comizio, procuratore distrettuale di New York mi perseguita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare il procuratore distrettuale di New York di "cattiva condotta" per l'indagine aperta a suo carico sul caso che lo vede coinvolto per aver chiesto il silenzio della pornostar Stormy Daniels con un pagamento di 130mila dollari. Parlando ai suoi sostenitori a Waco, in Texas, nel suo primo comizio elettorale, Trump si è detto vittima di "una caccia alle streghe" e di "un'indagine farsa dopo l'altra", e ha accusato i pubblici ministeri - da lui definiti "feccia umana" - di perseguitarlo nei casi aperti a New York, Washington e Atlanta. "Questa è davvero una cattiva condotta del procuratore. L'innocenza delle persone non fa alcuna differenza per questi maniaci di sinistra radicali", ha detto a una folla entusiasta di suoi sostenitori."Il procuratore distrettuale di New York sotto gli auspici e la direzione del 'dipartimento dell'ingiustizia' a Washington mi sta indagando per qualcosa che non è un crimine, non un reato, non una relazione", ha ribadito Trump. Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg sta indagando su un pagamento di 130mila dollari registrati in uscita dall'ufficio di Trump e destinati all'attrice Stephanie Clifford, nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, nelle settimane precedenti le elezioni presidenziali del 2016.(Was)