Diritti: Zanella (Avs), da Gualtieri iniziativa certificati nascita è condivisibile ma serve legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa del sindaco di Roma Gualtieri, che procederà alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all'estero con due mamme, “come ha fatto già il sindaco di Padova, è condivisibile”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. “La scelta, infatti, ci ricorda il principio ‘mater semper certa est’ stabilito nel codice civile (la donna che partorisce è la madre). In questo senso è più facile procedere alla registrazione senza incappare in equivoci, tuttavia il metodo della registrazione da parte delle amministrazioni locali, come ho già detto riguardo alla iniziativa del sindaco milanese Sala, che però non stabiliva i binari scelti a Roma e Padova, va superata da una legge assolutamente indispensabile a tutela dei minori”, aggiunge Zanella. (Rin)