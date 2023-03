Maltempo: Coldiretti, bene pioggia per salvare semine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tornare alla normalità servirebbero in realtà settimane di pioggia poichè l’inverno – sottolinea la Coldiretti – ha lasciato l’Italia del nord a secco con precipitazioni al di sotto della media dopo un 2022 in cui è caduta il 30 per cento di pioggia in meno con danni stimati in 6 miliardi all’agricoltura nazionale. Gli effetti sono evidenti con i grandi laghi che – continua la Coldiretti – hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 23 per cento del lago di Como al 38 per cento del lago di Garda la cui altezza è al minimo storico del periodo mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,3 metri, come in piena estate, e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico. Se pioggia e neve sono dunque attese per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, i forti temporali con precipitazioni violente – aggiunge la Coldiretti – rischiano di provocare danni diretti sui terreni secchi che non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento con frane e smottamenti che compromettono colture e viabilità rurale. A preoccupare – conclude la Coldiretti – è anche il brusco e improvviso abbassamento delle temperature che può danneggiare le fioriture di mandorli, peschi, albicocchi e ciliegi, con il rischio della perdita dei futuri raccolti. (Rin)