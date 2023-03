Cina: cittadino giapponese detenuto da inizio marzo, è un dipendente di Astellas Pharma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino giapponese detenuto a Pechino dall'inizio di marzo con l'accusa di aver violato la legge cinese è un dipendente della casa farmaceutica Astellas Pharma. Lo ha detto ai media locali un portavoce della compagnia giapponese, ricordando che il governo di Tokyo ha chiesto di rilasciarlo al più presto e che non è chiaro il motivo dell'arresto. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo News", tuttavia, l'uomo potrebbe essere accusato di spionaggio, sebbene le autorità cinesi non abbiano al momento spiegato perché è stato arrestato. Secondo Kyodo, infatti, con questo caso sono almeno 17 i cittadini giapponesi detenuti in Cina dal 2015 perché sospettati di svolgere attività di spionaggio.(Git)