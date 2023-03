Serbia: ministro Esteri Dacic, valuteremo sanzioni alla Russia in caso di problemi all'economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha lasciato aperta la possibilità di imporre sanzioni alla Russia, in caso dovessero esserci problemi seri per l'economia nazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in un'intervista al quotidiano "Kurir". Secondo Dacic, è nell'interesse di Belgrado non imporre sanzioni alla Russia, ma monitorare come tale decisione si rifletta sull'economia. Oltre alle pressioni sulla Serbia dovute alla mancata introduzione delle sanzioni, il ministro ha rilevato che anche l'interscambio commerciale estero tra i due Paesi è diminuito, mentre "in alcuni Stati occidentali che hanno imposto sanzioni alla Russia, è aumentato". (Seb)