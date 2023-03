Russia-Bielorussia: ministero Esteri tedesco, dispiegamento armi nucleari tattiche è tentativo intidimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha condannato la decisione della Russia di stanziare armi nucleari tattiche in Bielorussia, definendo tale mossa un "tentativo di intimidazione nucleare". "Il paragone fatto dal presidente Putin con l'uso congiunto delle armi nucleari della Nato è fuorviante e non può essere utilizzato per giustificare il passo annunciato dalla Russia", ha affermato il ministero in un comunicato. La diplomazia di Berlino ha anche ricordato che le autorità di Minsk avevano assunto diversi impegni internazionali per non avere armi nucleari sul territorio bielorusso. (Geb)