Diritti: Gasparri (FI), parole Berlusconi rafforzano nostra battaglia contro utero in affitto

20 luglio 2021

- Grazie a Berlusconi per le parole chiare in materia di utero in affitto. “Come dice il nostro leader 'la maternità surrogata è una pratica inaccettabile ovunque sia praticata. Umilia la donna e sottrae il bambino al genitore naturale'. Le parole di Berlusconi ci rafforzano nella nostra iniziativa per contrastare questa forma di egoismo che usa il corpo delle donne e trasforma i bambini in una 'merce' da comprare e da vendere”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “I bambini vanno difesi soprattutto dall'egoismo di chi vuole farne oggetto di un commercio. E le donne vanno tutelate per evitare che, per disperazione o povertà, siano costrette a fare mercimonio del proprio corpo. Le indicazioni di Berlusconi ci rafforzano in una battaglia importante in difesa delle donne, dei bambini e della vita", aggiunge Gasparri. (Rin)