Business news: Libano, Stati Uniti e Banca mondiale non finanzieranno accordi energia con Giordania e Egitto

- Gli Stati Uniti e la Banca mondiale non finanzieranno gli accordi per il trasporto di gas ed elettricità dalla Giordania e dall'Egitto perché il Libano non ha attuato le misure e le riforme richieste. Lo riporta il quotidiano libanese "Al Akhbar". Secondo il quotidiano, alla fine di gennaio 2023, Farid Belhaj, coordinatore della Banca Mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa aveva informato il vicepresidente del Parlamento, Elias Bou Saab, durante un viaggio Washington, che non sarebbero stati stanziati fondi nel bilancio della Banca per finanziare l'importazione di gas dall'Egitto, affermando: "Non resta che annunciare la fine del progetto, e il ministro dell'Energia (Walid Fayad) deve annunciarlo al popolo libanese, non spetta alla Banca Mondiale farlo”. Belhaj ha risposto alle dichiarazioni scettiche sulle intenzioni della Banca mondiale in termini di prestiti al Libano per l'acquisto di gas, sottolineando che "dal 2002 il Libano non ha risposto a tutte le richieste della Banca mondiale in termini di realizzazione delle riforme nel settore elettrico, e finora non esiste un piano serio per attuare quanto richiesto”. (Lib)