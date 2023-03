Business news: Arabia Saudita, città futuristica Neom avrà propria linea aerea entro la fine del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città futuristica dell’Arabia Saudita Neom, tuttora in fase di costruzione, sarà dotata di una propria linea aerea “Neom Airlines”, che verrà lanciata entro la fine del 2024. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab news”, citando l’amministratore delegato del vettore, Klaus Goersch, il quale ha affermato che la compagnia fornirà “un’esperienza di viaggio unica” di livello mondiale ai passeggeri che viaggiano da e verso Neom, soddisfacendo sia il traffico leisure che quello business. Goersch, che in precedenza ha ricoperto il ruolo in British Airways e Air Canada, ha affermato che il nuovo servizio sarà "futuristico ed efficiente". “Immagina se i tuoi bagagli fossero ritirati a casa o in ufficio e direttamente consegnati all'hotel o alla residenza verso cui sei diretto”, ha affermato Goersch, aggiungendo: “Immagina se la biometria fosse abbastanza avanzata da riconoscerti tramite il riconoscimento facciale non appena entri in un edificio, e la sicurezza ti autorizza a viaggiare senza nemmeno dover attraversare un cancello”. “Dal 2026 in poi, ci saranno nuovi velivoli innovativi – siano essi elettrici, alimentati a idrogeno o supersonici – di nuova generazione”, ha fatto sapere l’Ad. (Res)