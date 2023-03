Business news: Ghana, governo Cina "pronto a dialogare" su ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a dialogare con il Ghana sulla proposta di ristrutturazione del debito estero. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa quotidiana. “Pechino attribuisce grande importanza alla risoluzione delle problematiche connesse al debito del Ghana e comprende le difficoltà che lo Stato dell’Africa occidentale deve affrontare in questo momento. Il governo cinese è pronto a migliorare la comunicazione con Accra per trovare una soluzione adeguata attraverso la consultazione”, ha detto il portavoce. “La risoluzione dei problemi finanziari del Ghana – ha aggiunto – richiede sforzi da parte di tutti i partner internazionali. Le istituzioni finanziarie multilaterali e i prestatori commerciali, che sono i principali creditori dei Paesi in via di sviluppo, devono contribuire allo sforzo necessario ad alleviare il debito dei Paesi in via di sviluppo”. Stando a quanto riferito da una fonte riservata all’agenzia di stampa “Ghana News Agency”, una delegazione guidata dal ministro delle Finanze, Ken Ofori-Atta, ha iniziato ieri una visita in Cina per discutere una proposta di ristrutturazione del debito nei confronti di Pechino, che ammonta a 1,9 miliardi di dollari. (Cip)