Business news: Uganda, inaugurato nuovo centro oculistico chirurgico finanziato da Aics con capofila Cbm Italia

- È stato inaugurato il nuovo plesso oculistico chirurgico dell'ospedale St. Joseph a Kitgum, nel nord dell'Uganda, costruito con l'obiettivo di migliorare l'accesso e la qualità dei servizi oftalmici inclusivi, offrendo servizi specialistici a 10.200 persone ogni anno, che al St. Joseph saranno visitate, curate e riceveranno ausili, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come persone con disabilità, donne e bambini, che vivono anche nelle comunità più remote. Il nuovo plesso - si legge in un comunicato - vede oggi la luce grazie a un ampio progetto di cooperazione internazionale mirato a potenziare le infrastrutture e le risorse umane, oltre a decentralizzare i servizi sanitari per contribuire alla riduzione della prevalenza di cecità evitabile nel Paese. Capofila del progetto è Cbm Italia - organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo - con il sostegno di Aics (Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo), in accordo con il ministero della Salute ugandese, in collaborazione con la Ong Medici con l'Africa Cuamm, i partner Gnucoop, Uici e i governi distrettuali di Kitgum, Arua e Terego. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del direttore di Cbm Italia, Massimo Maggio, di John Baptist Odama, arcivescovo di Gulu, della ministra della Salute ugandese, Ruth Aceng, della direttrice medica del St. Joseph Hospital, Pamela Atim, e di Jackie Kwesiga, country director di Cbm Uganda. (Com)