Business news: ministro Trasporti Libia incontra ambasciatore Niger, focus su strada Misurata-Tamenhant-Agades

- Il ministro dei Trasporti nel Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Mohamed al Shahoubi, ha discusso ieri con l'ambasciatore dello Stato del Niger, Asyad Kato, i passi pratici per la realizzazione del progetto della strada di transito Misurata-Tamenhant-Agadis. Lo ha riferito il ministero libico in un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, secondo cui l'incontro ha riguardato gli aspetti di cooperazione in tutti i settori legati ai trasporti. Al Shahoubi ha elogiato "le profonde relazioni storiche tra i due Paesi, sottolineando la sua determinazione a rafforzarle nell'interesse dei due popoli fratelli". (Lit)