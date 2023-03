Business news: copertura delle proteste, Authority comunicazioni del Kenya minaccia alcune emittenti di ritirare le licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Authority del Kenya per le comunicazioni ha minacciato di ritirare le licenze di trasmissione alle emittenti locali che non eserciteranno "cautela" nel coprire le proteste dell'opposizione in corso nel Paese. In una dichiarazione, l'organismo ha accusato sei emittenti televisive di aver violato il codice di programmazione nella loro copertura dei fatti, affermando che il regolamento non consente la messa in onda di "dettagli violenti, sensazionalistici o allarmanti che non sono essenziali per la segnalazione dei fatti". Il mancato rispetto delle normative, ha dichiarato, comporterà sanzioni tra cui la revoca della licenza di trasmissione e delle frequenze. Lunedì decine di manifestanti hanno protestato a Nairobi contro il caro vita e la presidenza di William Ruto. Le proteste sono state indette dal leader dell'opposizione Raila Odinga, candidato sconfitto alle presidenziali del 9 agosto ed ex premier del Paese. Oggi a capo della coalizione di opposizione Azimio La Umoja, Odinga è riuscito a mobilitare folle di persone, nel quadro di un diffuso malcontento per la crisi economica in corso. Odinga ha minacciato di manifestare ogni lunedì e giovedì se Ruto non si assumerà la responsabilità della crisi, e ha inoltre rivendicato quella che definisce "giustizia elettorale", un misto tra la sua contestata affermazione di aver vinto le ultime elezioni e una spinta per bloccare la ricostituzione della Commissione elettorale che gestisce le elezioni del Kenya. (Res)