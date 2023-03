Ucraina: governatore Banca centrale, basta con soluzioni monetarie "pericolose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ricorrerà più a soluzioni monetarie "pericolosi" per sostenere la guerra contro la Russia. Lo ha dichiarato il governatore della Banca nazionale ucraina (Nbu), Andriy Pyshnyi, in un'intervista al quotidiano "Financial Times". Per Kiev ci sono stati "enormi rischi per la stabilità macrofinanziaria" quando la banca è stata costretta l'anno scorso a stampare miliardi di grivnie per colmare un deficit di bilancio, ha rilevato il governatore. "È stato un rimedio rapido, ma molto pericoloso", ha detto Pyshnyi. (Kiu)