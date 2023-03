Milano: derubano una turista in centro, la polizia arresta tre donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il controllo, la donna che aveva occultato il portafogli ha tentato di disfarsene lanciandolo per terra, ma gli agenti lo hanno recuperato. La vittima del furto, che non si era accorta di nulla, è stata contattata e, dopo aver denunciato l'accaduto presso gli Uffici della Questura, è rientrata in possesso del suo bene contenente contanti e documenti personali. Le tre cittadine bulgare sono state arrestate e giudicate per direttissima. Dopo l'udienza, per una delle donne di 34 anni si sono aperte le porte del carcere in quanto è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Milano dovendo scontare 1 anno di reclusione per un furto aggravato commesso a Milano nel giugno del 2015. (Com)