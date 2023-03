FI: Berlusconi, immobilismo fa male, linea la decido io

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In politica “l'immobilismo fa male, per questo Forza Italia si è sempre e continuamente rinnovata nella sua storia ormai trentennale. Del resto, non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l'impegno di prima”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al “Corriere della Sera”. La linea politica di Forza Italia “è quella indicata da me. Eventuali prese di posizione di singoli, con accenti diversi come è naturale in un grande partito liberale, rappresentano solo opinioni e sensibilità individuali”, ha sottolineato Berlusconi, che ha aggiunto: “Lo spostamento di Alessandro Cattaneo non è una punizione, è una razionalizzazione, utile a rafforzare il coordinamento nazionale, mentre abbiamo voluto recuperare l'esperienza e la saggezza di Paolo Barelli nel ruolo di capogruppo”. Il rapporto con il presidente Meloni “è improntato alla massima lealtà, alla stima personale, a una amicizia sincera, nella convinzione che stia facendo bene e che Forza Italia debba dare un contributo costruttivo alla buona riuscita dell'azione di governo”, ha precisato il presidente FI, che ha concluso: “La maternità surrogata è una pratica inaccettabile ovunque sia praticata. Umilia la donna e sottrae il bambino al genitore naturale. Naturalmente mi auguro che questa materia sia sottratta ad ogni strumentalizzazione di parte”. (Rin)