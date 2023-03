Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso ovunque, copertura in aumento nel corso della mattinata fino a ovunque molto nuvoloso o coperto. Nel tardo pomeriggio e in serata nuvolosità variabile con schiarite possibili a tratti su tutta la regione. Precipitazioni tra il primo pomeriggio e la prima serata deboli sparse, possibili su tutta la regione, occasionalmente anche a carattere temporalesco sulla Pianura. Temperature minime e massime in moderato o forte calo. In Pianura minime tra 4 e 6°C, massime tra 16 e 19°C.(Rem)