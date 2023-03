Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo con velature diffuse e residui locali addensamenti nella notte, dal mattino ovunque prevalentemente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti più persistenti sulla fascia alpina di confine e qualche possibile temporaneo addensamento nel pomeriggio in movimento dalle Prealpi alla Pianura. Precipitazioni di nevischio portato da nord sulla fascia alpina di confine, occasionali e brevi rovesci possibili sulla Pianura nel pomeriggio. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulla Pianura, in calo in montagna. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 19°C. (Rem)