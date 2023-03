Israele: il ministro della Difesa prende le distanze dalla riforma giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contestata riforma della giustizia in Israele sta provocando delle tensioni all'interno del primo partito della maggioranza, il Likud del premier Benjamin Netanyahu, mentre sabato circa mezzo milione di manifestanti sono scesi in strada per invitare l'esecutivo a fermarsi. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha chiesto al governo di sospendere l'esame della legge sulla revisione giudiziaria per consentire un dibattito, pochi giorni dopo che Netanyahu ha annunciato che questa settimana sarà approvata una parte fondamentale della proposta di riforma. La presa di distanza dall'approvazione di soli quattro deputati della maggioranza impedirebbe al governo di approvare la legge di riforma. "Il processo legislativo deve essere interrotto" per diverse settimane, ha detto Gallant. La posizione di Gallant ha ricevuto il sostegno pubblico di altri tre deputati del Likud, attirandosi le critiche di altri membri del partito. Da parte sua, il leader del partito della coalizione di governo Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, ha chiesto che Gallant venga rimosso dall'incarico. "La sicurezza dello Stato di Israele è la missione della mia vita", ha detto Gallant, un generale in pensione che ha ricoperto anche l'incarico di Stato maggiore dell'esercito. "Vestito con l'uniforme delle Forze di difesa, ho rischiato la vita decine di volte per lo Stato di Israele, e in questo momento, per il bene del nostro Paese, sono disposto a correre qualsiasi rischio e pagare qualsiasi prezzo", ha affermato. (segue) (Res)