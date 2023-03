Israele: il ministro della Difesa prende le distanze dalla riforma giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ha sottolineato che Israele sta affrontando "grandi minacce, sia vicine che lontane", citando il programma nucleare iraniano, gli attacchi palestinesi e le recenti tensioni con il gruppo terroristico libanese Hezbollah. "Più che mai, affrontiamo sfide di sicurezza senza precedenti", ha affermato. A causa dei piani di riforma del governo, migliaia di riservisti non si sono presentati nel corso delle settimane alle attività di routine. “Sento le loro voci e sono preoccupato. Gli eventi in corso e le questioni nella società israeliana non tralasciano le forze di difesa israeliane. Sentimenti senza precedenti di rabbia, dolore e delusione sono aumentati da ogni parte", ha detto. "Vedo la fonte della nostra forza erodersi", ha avvertito Gallant. “La crescente spaccatura nella nostra società sta penetrando nell'Idf e nelle agenzie di sicurezza. Ciò rappresenta una minaccia chiara, immediata e tangibile alla sicurezza dello Stato. Non tenderò la mia mano a questo”. Posizioni simili a quelle di Gallant sono state espresse da altri due esponenti del Likud: Yuli Edelstein e David Bitan. Inoltre, secondo i media, anche Avi Dichter, il ministro dell'Agricoltura, ha espresso la propria perplessità sulla riforma. L'eventuale astensione o voto contrario da parte di questi quattro membri del Likud farebbe perdere la maggioranza in parlamento al governo. (segue) (Res)