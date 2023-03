Russia: Putin, non stiamo creando un'alleanza militare con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta creando un'alleanza militare con la Cina e non minaccia alcun Paese. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Questo è assolutamente falso, perché non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina", ha detto Putin in un'intervista sul canale "Rossiya 24", commentando le dichiarazioni secondo cui Mosca e Pechino starebbero creando un asse che minaccia l'Occidente. "Non c'è nulla di segreto nella cooperazione tra Russia e Cina", ha aggiunto il presidente. (Rum)