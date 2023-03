Turkmenistan: oggi le elezioni legislative, in corsa 175 candidati di tre partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A completare il quadro sono gli oltre 12 mila candidati per gli organi di rappresentanza locale, con un totale di 5.897 posizioni da coprire. Tutti gli ufficiali che saranno eletti rimarranno in carica per cinque anni. Alle urne sono chiamati 3,49 milioni di aventi diritto, che potranno votare nei 2.644 seggi elettorali predisposti in tutto il Paese e nei 42 seggi aperti nelle missioni diplomatiche all'estero. Le elezioni saranno seguite da 2.855 osservatori locali e da rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Comunità degli Stati indipendenti (Csi), l'Organizzazione degli Stati turchi (Ost), l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (Res)