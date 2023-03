Business news: eolico, giapponese Jera acquisterà l'azienda belga Parkwind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jera, la principale utility energetica del Giappone, ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione di Parkwing, prima azienda belga produttrice di energia da parchi eolici offshore, al prezzo di 1,55 miliardi di euro. Jera, una joint venture tra Tokyo Electric Power Company (tepco) e Chubu Electric, aggiungerà così quattro parchi eolici offshore in Belgio a simili investimenti effettuati a Taiwan e nel Regno Unito. Virya Energy, che ha concordato la cessione di Parkwind a Jera, potrebbe mantenere una partecipazione minoritaria all'azienda. Parkwind gestisce ad oggi 201 turbine eoliche al largo della costa del Belgio, con una capacità di 771 megawatt in grado di soddisfare la domanda di 800 mila famiglie; l'azienda sta inoltre sviluppando ulteriore capacità pari a 1,1 gigawatt in diversi Paesi, inclusi Germania e Irlanda. (Git)