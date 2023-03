Business news: giapponese Eneos e australiana Ampol svilupperanno carburanti sostenibili per l'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese del petrolio e dei metalli Eneos Holdings inc studierà con l'azienda australiana Ampol Ltd la produzione di 500 milioni di litri di carburanti sostenibili per l'aviazione (Saf) e di diesel rinnovabile. Il progetto prevede anzitutto l'utilizzo di rifiuti biodegradabili delle attività agricole e di allevamento nello Stato australiano di Queensland, da destinare alla produzione id biocarburanti per il consumo nazionale e l'esportazione. Il secondo passo sarà la produzione di Saf, di cui le compagnie aeree di tutto il globo stanno aumentando la domanda per rispondere ai requisiti di riduzione dell'impronta carbonica. (Git)