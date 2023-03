Business news: Bhutan-Bangladesh, firmato accordo di transito commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bhutan e il Bangladesh hanno firmato un accordo di transito. L’intesa permetterà al Bhutan, che non ha sbocco al mare, di utilizzare i porti bengalesi, principalmente quello di Mongla, per le sue importazioni ed esportazioni. Lo Stato himalayano, inoltre, potrà avvalersi delle vie di navigazione interne e delle reti stradali e ferroviarie bengalesi per movimentare le merci da e verso Paesi terzi. Il Bangladesh, a sua volta, potrà far transitare i suoi commerci attraverso il Bhutan. Il documento è stato firmato a Thimphu dai ministri del Commercio dei due Paesi: il bhutanese Karma Dorji e il bengalese Tipu Munshi. Il negoziato era stato concluso lo scorso settembre a Dacca. I due Paesi hanno un accordo commerciale preferenziale dal 2021 in base al quale una serie di prodotti (cento per il Bangladesh, 34 per il Bhutan) godono di tariffe di favore. (Inn)