Business news: Ford, comparto auto elettriche chiuderà 2023 con 3 miliardi di dollari di perdite

- Ford Motor prevede di accumulare tre miliardi di dollari di perdite nel comparto delle auto elettriche nel corso del 2023. Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui l'annuncio dimostra quanto la conversione a tappe forzate del settore all'elettromobilità si ancora lungi dalla soglia di equilibrio per i grandi costruttori storici di automobili. Ford ha formulato la previsione annunciando una nuova struttura di rendicontazione finanziaria tesa a fornire agli investitori un quadro più accurato delle tre unità del gruppo: Model e, ovvero la divisione della auto elettriche; Ford Blue, che raccoglie le tradizionali attività di sviluppo e vendita di veicoli con motore termico; e Ford Pro, la divisione di veicoli commerciali. Il responsabile finanziario di Ford, John Lawler, ha descritto Ford e alla stregua di "una startup" all'interno del gruppo vecchio di 119 anni. "Le startup perdono denaro mentre investono in capacità, sviluppano conoscenze, edificano volume e guadagnano quote (di mercato), ha dichiarato il dirigente. Lo scorso anno Ford e è costata al costruttore statunitense perdite per 2,1 miliardi di dollari, riducendo l'utile operativo di Ford a 10,4 miliardi di dollari. (Was)