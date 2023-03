Business news: Marocco, Banca mondiale approva altri finanziamenti di 250 milioni di dollari per l'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo di 250 milioni di dollari per il programma di sostegno all'istruzione in Marocco, oltre a quello originale di 500 milioni di dollari approvato nel 2019. Lo ha riferito un comunicato stampa della Banca mondiale, secondo cui tale finanziamento mira a sostenere il governo marocchino nell'attuazione di un'agenda di riforma dell'istruzione molto ambiziosa che include l'ampliamento della portata dei servizi di istruzione di qualità della prima infanzia, il sostegno alle pratiche di insegnamento nell'istruzione primaria e secondaria e rafforzare le capacità amministrative e la responsabilità per migliorare i risultati dell'apprendimento. (Res)