Business news: Tunisia, Banca centrale mantiene il tasso d’interesse all'8 per cento

- Il Consiglio amministrazione della Banca centrale della Tunisia ha deciso di mantenere invariato il tasso d’interesse principale, ovvero all'8 per cento. Lo ha reso noto la stessa Banca, indicando che il tasso d’inflazione continua a salire a un ritmo sostenuto. A febbraio scorso, infatti, ha raggiunto il 10,4 per cento, in aumento sia su base mensile che annua. A gennaio l’inflazione si è attestata al 10,2 per cento, mentre a febbraio 2022 era stata pari al 7 per cento. Lo scorso gennaio, il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, aveva dichiarato che il tasso d’inflazione nel corso di quest’anno dovrebbe rimanere elevato, anzi potrebbe salire all'11 per cento. Secondo le sue stime, invece, nel 2024 e nel 2025 potrebbe iniziare a diminuire gradualmente. (Tut)