Business news: commercio bilaterale Nigeria-Cina in calo di 10 milioni di dollari nel 2022 su base annua

- Il commercio bilaterale tra Nigeria e Cina è diminuito nel 2022 di circa 10 milioni di dollari rispetto all'anno precedente, principalmente a causa degli effetti prolungati della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro e consigliere per gli Affari economici e commerciali di Pechino in Nigeria, Wang Yingqi, precisando che gli scambi commerciali fra i due Paesi si attestavano nel 2021 a circa 300 milioni di dollari mentre nel 2022 ammontano a circa 290 milioni. Yingqi si è espresso mentre accompagnava una delegazione di investitori cinesi per un incontro alla Commissione nigeriana per la promozione dell'Export (Nipc), ad Abuja. "Nonostante sfide scoraggianti come l'esperienza del Covid-19, il governo cinese è sempre disposto a promuovere gli investimenti del Paese in Nigeria perché abbiamo goduto del sostegno del governo e delle sue agenzie", ha detto l'alto funzionario, sottolineando che il governo di Abuja lavora per favorire gli investimenti nigeriani in Cina e rafforzare le buone relazioni esistenti. (Res)