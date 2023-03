Cospito: attacco informatico anarchico a distributori, sigarette per pochi centesimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alfredo Cospito fuori dal 41 bis". Questa la scritta che campeggiava, questa notte, sugli schermi dei distrubutiri automatici di due catene di distribuzione automatica di sigarette e altra merce. Tutto il contenuto del distributore poteva essere prelevato per pochi centesimi. È accaduto questa notte quando, presumibilmente un gruppo anarchico ha messo in atto un attacco informatico ai sistemi di gestione dei distributori per protestare contro il regime di "carcere duro" per Alfredo Cospito. (Rer)