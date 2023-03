Business news: Egitto, prevista una crescita del 5 per cento nel prossimo anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto mira a raggiungere un tasso di crescita del 5 per cento del prodotto interno lordo nel prossimo anno fiscale 2023-2024, che prenderà il via il primo luglio prossimo. Lo ha detto il portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, aggiungendo che il governo mira a raggiungere anche un avanzo primario del 2,5 per ceto del Pil, con un tasso complessivo di disavanzo di circa il 6,37 per cento. Secondo il portavoce, il tema è stato discusso durante l’incontro tra il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, con il primo ministro, Mustafa Madbouly, il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, e i due vice ministri delle finanze per le politiche finanziarie e il tesoro pubblico incentrato sulla finanziaria. (Cae)