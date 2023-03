Business news: Algeria, prevista produzione di 200 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale per gli idrocarburi algerina Sonatrach ha dichiarato di aver prodotto 189,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) nel 2022, prevedendo per l’anno in corso una produzione di 200 milioni di Tep. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, in un comunicato diffuso oggi. La compagnia registra, dunque, una crescita costante dal 2021, quando la produzione era stata di 185,2 Tep. Lo scorso 14 marzo, peraltro, Hakkar aveva annunciato che Sonatrach prevede di commercializzare almeno 100 miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno, nei prossimi cinque anni, continuando “a garantire ai suoi partner una fornitura sicura, affidabile, stabile e sostenibile di gas naturale, purché la domanda di gas sia assicurata nel medio e lungo termine”. Vale la pena ricordare che, come ha reso noto un comunicato diffuso da Sonatrach, la compagnia si è classificata prima per fatturato tra 500 imprese del continente africano. (Ala)