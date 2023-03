Business news: Tunisia, deficit commerciale stabile nel mese di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale in Tunisia è rimasto stabile a 1.526,5 milioni di dinari (453 milioni di euro) nel mese di febbraio, rispetto ai 1.539,8 milioni di dinari (457 milioni di euro) del gennaio 2023. La percentuale di copertura delle importazioni con le esportazioni è diminuita di un punto rispetto a gennaio 2023, quando aveva raggiunto il 76,2 per cento. Gli scambi commerciali a prezzi correnti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, hanno registrato un calo a febbraio 2023. Le esportazioni sono infatti diminuite del 6,7 per cento, dopo l'aumento di gennaio (+2,7 per cento). Nel frattempo, le importazioni hanno continuato a diminuire del 5,1 per cento, dopo essere diminuite del 6,6 per cento nel gennaio 2023. (Tut)