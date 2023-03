Business news: Nigeria, sindacati indicono sciopero generale per scarsità di carburante e liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del lavoro della Nigeria (Nlc) ha dichiarato uno sciopero nazionale dei lavoratori pubblici per la scarsità di carburante e liquidità nel Paese. In una dichiarazione, il presidente della Nlc, Joe Ajaero, ha annunciato che lo sciopero inizierà mercoledì della prossima settimana, lamentando che i lavoratori non possono accedere ai contanti per pagare le tariffe per andare al lavoro né acquistare cibo per le loro famiglie e criticando le irregolarità dei prezzi nel settore petrolifero. Ajaero ha anche invitato i sindacati affiliati alla Nlc di mettere in atto dei picchettaggi in tutte le filiali della Banca centrale della Nigeria (Cbn) a livello nazionale. "Entro mercoledì della prossima settimana, tutte le filiali Cbn saranno picchettate, anche i lavoratori sono invitati a rimanere a casa perché le persone non possono mangiare, i lavoratori non possono più andare in ufficio, siamo stati messi al muro", ha detto Ajaero. "Abbiamo deciso di prendere in mano il nostro destino, abbiamo mobilitato i nostri lavoratori in questo esercizio", ha aggiunto. (Res)