Business news: ministri Esteri di Brasile e Angola a colloquio, focus su relazioni paesi lusofoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha parlato al telefono con il suo omologo dell'Angola, Tete Antonio. Lo riferisce il ministero brasiliano in una nota pubblicata su Twitter. "I ministri hanno passato in rassegna i temi relativi alla cooperazione nell'ambito della Comunità dei Paesi di lingua portoghese (Cplp), rappresentata in vari continenti". L'Angola esercita la presidenza di turno della Cplp da luglio di 2021, periodo in cui, riferisce la nota "ha cercato di rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra i suoi Stati membri". Sao Tomé e Príncipe assumerà la presidenza di turno dal prossimo semestre. "In ambito bilaterale, i ministri si sono occupati anche della VII Commissione mista tra Brasile e Angola che si svolgerà a Brasilia all'inizio di aprile e tratterà temi come agricoltura, istruzione ed economia", conclude. (Brb)